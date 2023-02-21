Никотин Евсей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Никотин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Никотин Владимир Евсеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Евдокия Евсеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно