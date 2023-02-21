Никотин Евсей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никотин Евсей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Никотин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Никотин Василий Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Никотин Владимир Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Евдокия Евсеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никотин Иван Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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