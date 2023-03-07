Федоров-Авдеев Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров-Авдеев Виктор Григорьевич

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

30.09.1911

Дата смерти

29.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1911

Отец: Авдеев Григорий

Мать: Авдеев ?

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1941

Дочь: Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Евгения Ильинична

Ломоносов, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Ильинична

Смерть
29.08.1941
Балтийское море .переход из Таллина.
пропал без вести | Балтийское море .переход из Таллина.
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