Федоров-Авдеев Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения30.09.1911
Дата смерти29.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1911
Отец: Авдеев Григорий
Мать: Авдеев ?
Рождение ребёнка
24.09.1941
Дочь: Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Евгения Ильинична
Ломоносов, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Ильинична
Смерть
29.08.1941
Балтийское море .переход из Таллина.
пропал без вести | Балтийское море .переход из Таллина.