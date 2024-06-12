Смолкотин Гавриил Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолкотин Гавриил Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

GZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолкотин Павел

Мать ребёнка: Смолкотина Акилина Климентова

Рождение ребёнка
1910

Сын: Смолкотин Илья Гаврилович

Мать ребёнка: Смолкотина Акилина Климентова

Смерть
Неизвестно

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