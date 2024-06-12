Смолкотин Гавриил Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смолкотин Павел
Мать ребёнка: Смолкотина Акилина Климентова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Смолкотин Илья Гаврилович
Мать ребёнка: Смолкотина Акилина Климентова
Смерть
Неизвестно