Косенко (Комар) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Комар) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Комар Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1896

Сын: Косенко Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: Косенко Сергей Елизарович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.06.1897

Сын: Косенко Терентий Сергеевич

Отец ребёнка: Косенко Сергей Елизарович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.09.1898

Сын: Косенко Аким Сергеевич

Отец ребёнка: Косенко Сергей Елизарович

Святославка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Сергей Елизарович

Смерть
Неизвестно
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