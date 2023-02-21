Косенко (Комар) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Комар Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1896
Сын: Косенко Гавриил Сергеевич
Отец ребёнка: Косенко Сергей Елизарович
Рождение ребёнка
20.06.1897
Сын: Косенко Терентий Сергеевич
Отец ребёнка: Косенко Сергей Елизарович
Рождение ребёнка
21.09.1898
Отец ребёнка: Косенко Сергей Елизарович
Святославка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно