Ермошкин Филипп Андреев
Место рождения
Дата рождения01.07.1911 ст.
Дата смерти29.09.1911 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1911 ст.
Отец: Ермошкин Андрей Константинов
Мать: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл149об-150 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Крещение
03.07.1911 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл11об-12 Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин Павел Емельянов Паркаев и села Новых Маклауш крестьянина Сергия Егорова Максимова, дочь девица Евдокия.
Смерть
29.09.1911 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл192об-193 Села Новых Маклауш крестьянина Андрей Константинова Ермошкина сын Филипп причина: от младенческой
Похороны
01.10.1911 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл192об-193 на общественных кладбищах