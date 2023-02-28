Черепанова (Москвитина) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Москвитина) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

01.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1965

Отец: Москвитин Алексей Георгиевич

Мать: Москвитина Зоя Григорьевна

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
ЗАГС от 22.04.1965 №106
Рождение ребёнка
14.07.1982

Сын: Мордовской Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Мордовской Сергей Викторович

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
02.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепанов Владимир Гаврилович

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
11.10.1986

Муж: Черепанов Владимир Гаврилович

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордовской Сергей Викторович

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
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