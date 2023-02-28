Черепанова (Москвитина) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1965
ЗАГС от 22.04.1965 №106
Рождение ребёнка
14.07.1982
Сын: Мордовской Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Мордовской Сергей Викторович
Рождение ребёнка
02.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черепанов Владимир Гаврилович
Бракосочетание
11.10.1986
Бракосочетание
Неизвестно