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Гордюшева Юлия Михайловна

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1881

Муж: Гордюшев Александр Алексеевич

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Гордюшев Николай Александрович

Отец ребёнка: Гордюшев Александр Алексеевич

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гордюшева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Гордюшев Александр Алексеевич

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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