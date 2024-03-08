Гордюшева Юлия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1881
Рождение ребёнка
1882
Сын: Гордюшев Николай Александрович
Отец ребёнка: Гордюшев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гордюшева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Гордюшев Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно