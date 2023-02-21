Чистова (Чистова) Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 18.12.1893
Дата смерти18.12.1970
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.12.1893
Отец: Чистов Яков Иванович
Мать: Анпьята
Бракосочетание
27.01.1912
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Белянкин Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Белянкин Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Белянкин Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
29.12.1924
Отец ребёнка: Белянкин Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
17.11.1927
Сын: Чистов Валентин Федорович
Отец ребёнка: Белянкин Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
22.09.1930
Отец ребёнка: Белянкин Фёдор Георгиевич
Самылово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
18.12.1970
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область