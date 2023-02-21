Чистова (Чистова) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистова (Чистова) Ирина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 18.12.1893

Дата смерти

18.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.12.1893

Отец: Чистов Яков Иванович

Мать: Анпьята

Бракосочетание
27.01.1912

Муж: Белянкин Фёдор Георгиевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Чистов Иван Федорович

Отец ребёнка: Белянкин Фёдор Георгиевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Чистов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Белянкин Фёдор Георгиевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Чистов Виталий Федорович

Отец ребёнка: Белянкин Фёдор Георгиевич

Рождение ребёнка
29.12.1924

Сын: Чистов Василий Федорович

Отец ребёнка: Белянкин Фёдор Георгиевич

Рождение ребёнка
17.11.1927

Сын: Чистов Валентин Федорович

Отец ребёнка: Белянкин Фёдор Георгиевич

Рождение ребёнка
22.09.1930

Сын: Чистов Леонид Федорович

Отец ребёнка: Белянкин Фёдор Георгиевич

Самылово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
18.12.1970
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
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