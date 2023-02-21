Созинов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созинов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Созинов Николай Михайлович

Мать: Созинова Евфросиния Григорьевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Созинов Николай

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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