Созинов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Рождение ребёнка
1949
Сын: Созинов Николай
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно