Герасимова (Фролова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Фролова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

28.01.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.08.1981

Сын: Герасимов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Дмитриевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.06.1984

Сын: Герасимов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Дмитриевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Иван Дмитриевич

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