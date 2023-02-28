Герасимова (Фролова) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1981
Сын: Герасимов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.06.1984
Сын: Герасимов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно