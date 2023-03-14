Тотьмянина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Сын: Тотьмянин Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Тотьмянин Димитрий Василиев
Рождение ребёнка
24.12.1893 ст.
Отец ребёнка: Тотьмянин Димитрий Василиев
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
отец значится как запасной рядовой ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124 стр. АП 5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно