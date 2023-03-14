Тотьмянина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тотьмянина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Тотьмянин Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Тотьмянин Димитрий Василиев

Рождение ребёнка
24.12.1893 ст.

Сын: Тотьмянин Иван Димитриев

Отец ребёнка: Тотьмянин Димитрий Василиев

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
отец значится как запасной рядовой ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124 стр. АП 5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тотьмянин Димитрий Василиев

Смерть
Неизвестно
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