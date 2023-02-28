Кошкин сын Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин сын Григорьевич

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1736 г.р.

Жена

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кошкина Ирина

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Соломонида

Мать ребёнка: Кошкина Федосья Михайловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Марио

Мать ребёнка: Кошкина Федосья Михайловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
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