Кошкин сын Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Кошкина Ирина
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Соломонида
Мать ребёнка: Кошкина Федосья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкин Марио
Мать ребёнка: Кошкина Федосья Михайловна