Савелий Саввельевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Иван Савельевич
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анна Савельевна
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Андрей Савельевич
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Агафья Савельевна
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Смерть
1805
Рождение ребёнка
1859
Сын: Степан Савельевич
Мать ребёнка: Прасковья Егорова