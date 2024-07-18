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Савелий Саввельевич

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Савелий

Мать: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Егорова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Иван Савельевич

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анна Савельевна

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Андрей Савельевич

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Агафья Савельевна

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1805
Рождение ребёнка
1859

Сын: Степан Савельевич

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

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