Доренская Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Доренский Семен Сафонович
Отец ребёнка: Доренский Семен Сафонович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Доренская Аксинья Семеновна
Отец ребёнка: Доренский Семен Сафонович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Доренский Степан Семенович
Отец ребёнка: Доренский Семен Сафонович
Работа или профессия
Неизвестно