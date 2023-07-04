Доренская Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доренская Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Доренский Семен Сафонович

Отец ребёнка: Доренский Семен Сафонович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Доренская Аксинья Семеновна

Отец ребёнка: Доренский Семен Сафонович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Доренский Степан Семенович

Отец ребёнка: Доренский Семен Сафонович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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