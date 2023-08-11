Гладких Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Игорь Александрович
Мать ребёнка: Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Олег Александрович
Мать ребёнка: Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Денис Александрович
Мать ребёнка: Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Сергей Александрович
Мать ребёнка: Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
04.05.1973
Сын: Гладких Андрей Александрович
Мать ребёнка: Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна
Смерть
Неизвестно