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Гладких Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гладких Григорий Максимович

Мать: Гладких Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Игорь Александрович

Мать ребёнка: Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Олег Александрович

Мать ребёнка: Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Денис Александрович

Мать ребёнка: Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Сергей Александрович

Мать ребёнка: Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
04.05.1973

Сын: Гладких Андрей Александрович

Мать ребёнка: Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна

Смерть
Неизвестно

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