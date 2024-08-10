Чавкин Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сигаева (Чавкина) Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Заборова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заборова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заборова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно