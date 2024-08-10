Чавкин Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чавкин Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чавкин Иван Ильич

Мать: Чавкина (Баранова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сигаева (Чавкина) Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Заборова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чавкин Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Заборова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чавкин Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Заборова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заборова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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