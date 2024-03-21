Циплакова (Хилова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Хилова Лариса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Циплакова Агата Алексеевна
Отец ребёнка: Циплаков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Циплакова Аделина Алексеевна
Отец ребёнка: Циплаков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Циплаков Алексей