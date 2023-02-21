Туз (Мороз) Галина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мороз Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1921
Дочь: Зименко Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Туз Федор
Рождение ребёнка
Сын: Туз Василий
Отец ребёнка: Туз Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туз Иван Федорович
Отец ребёнка: Туз Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туз Анна Федоровна
Отец ребёнка: Туз Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туз Ася Федоровна
Отец ребёнка: Туз Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туз Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Туз Федор
Смерть
Неизвестно