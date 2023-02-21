Туз (Мороз) Галина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуз (Мороз) Галина Никифоровна

Туз (Мороз) Галина Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мороз Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1921

Дочь: Зименко Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Туз Федор

Рождение ребёнка

Сын: Туз Василий

Отец ребёнка: Туз Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туз Иван Федорович

Отец ребёнка: Туз Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туз Анна Федоровна

Отец ребёнка: Туз Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туз Ася Федоровна

Отец ребёнка: Туз Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туз Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Туз Федор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close