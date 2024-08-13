Мурашкин Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мурашкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мурашкина Акилина Гаврииловна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Мурашкина Акилина Гаврииловна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Мурашкина Акилина Гаврииловна
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния