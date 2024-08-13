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Мурашкин Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мурашкин Егор Васильевич

Мать: Мурашкина Фекла Ермолаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835

Сын: Мурашкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мурашкина Акилина Гаврииловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мурашкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мурашкина Акилина Гаврииловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мурашкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Мурашкина Акилина Гаврииловна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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