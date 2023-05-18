Кузьмин Иван Тадеушевич
Место рождениядер. Эрзале Люцинского уезда Витебской губернии
Дата рождения23.10.1909 ст.
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.10.1909
Лудзенский римско-католический приходской костел
Рождение
23.10.1909 ст.
Отец: Кузьмин Фадей
Мать: Кузьмина Текля
дер. Эрзале Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
21.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Церс Элеонора Антоновна
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
1994
Лудза, Ludzas novads