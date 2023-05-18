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Кузьмин Иван Тадеушевич

Место рождения

дер. Эрзале Люцинского уезда Витебской губернии

Дата рождения

23.10.1909 ст.

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.10.1909
Лудзенский римско-католический приходской костел
Рождение
23.10.1909 ст.

Отец: Кузьмин Фадей

Мать: Кузьмина Текля

дер. Эрзале Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
21.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Церс Элеонора Антоновна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
1994
Лудза, Ludzas novads
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