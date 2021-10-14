Черникова (Кранина) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова (Кранина) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1948

Дата смерти

14.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.10.2021
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Причина смерти: Сердечная недостаточность из-за коронавирусной инфекции
Похороны
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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