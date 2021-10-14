Черникова (Кранина) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1948
Дата смерти14.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.10.2021
Причина смерти: Сердечная недостаточность из-за коронавирусной инфекции
Похороны
Неизвестно