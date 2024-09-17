(Напыльникова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Напыльникова) Александра Николаевна

(Напыльникова) Александра Николаевна

Место рождения

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.04.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1910

Отец: Напыльников Николай Ефимович

Мать: Напыльникова Параскева Макариевна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1910 год | 27
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 349
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
21.04.1910
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1910 год | 27
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.