(Напыльникова) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1910
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1910 год | 27
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 349
Место жительства
Неизвестно
Крещение
21.04.1910
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1910 год | 27
Смерть
Неизвестно