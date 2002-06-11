Бочкарев Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1954
Дата смерти11.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1954
Рождение ребёнка
10.01.1980
Сын: Бочкарев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
21.12.1986
Дочь: Бочкарева Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
23.02.1998
Сын: Бочкарев Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Людмила Николаевна
Смерть
11.06.2002