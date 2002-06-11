Бочкарев Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарев Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1954

Дата смерти

11.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1954

Отец: Бочкарев Виктор Ефремович

Мать: Бочкарева Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
10.01.1980

Сын: Бочкарев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
21.12.1986

Дочь: Бочкарева Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
23.02.1998

Сын: Бочкарев Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Людмила Николаевна

Смерть
11.06.2002
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