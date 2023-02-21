Болошов Евгений Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болошов Евгений Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1964

Отец: Болошов Валентин

Мать: Болошова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
14.02.1987

Сын: Болошов Валентин Евгеньевич

Мать ребёнка: Болошова Людмила

Рождение ребёнка
19.04.1988

Сын: Болошов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Болошова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болошова Людмила

Смерть
Неизвестно
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