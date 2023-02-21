Болошов Евгений Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1964
Отец: Болошов Валентин
Рождение ребёнка
14.02.1987
Сын: Болошов Валентин Евгеньевич
Мать ребёнка: Болошова Людмила
Рождение ребёнка
19.04.1988
Сын: Болошов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Болошова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болошова Людмила
Смерть
Неизвестно