Евтина Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтина Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтин Филипп Петрович

Черняево, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.08.1842 ст.

Сын: Евтин Александр Филиппович

Отец ребёнка: Евтин Филипп Петрович

Черняево, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.01.1846 ст.

Дочь: (Евтина) Пульхерия Филипповна

Отец ребёнка: Евтин Филипп Петрович

Черняево, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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