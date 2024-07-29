Евтина Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1842 ст.
Сын: Евтин Александр Филиппович
Отец ребёнка: Евтин Филипп Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1846 ст.
Дочь: (Евтина) Пульхерия Филипповна
Отец ребёнка: Евтин Филипп Петрович
Смерть
Неизвестно