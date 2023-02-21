Нижельская Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижельская Екатерина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1929

Дочь: Нижельская Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Нижельский Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нижельская Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Нижельский Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нижельская Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Нижельский Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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