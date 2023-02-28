Зубарев Иван Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарев Иван Никитович

Зубарев Иван Никитович

avatar

Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1676 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1627 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1680 г.р.

Дети

Вычислено 1706 г.р.
Вычислено 1706 г.р.
Вычислено 1708 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676 ст.

Отец: Зубарев Никита Иванович

Мать: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1706

Жена: - Офросинья Андреевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Дочь: Зубарева Анна Ивановна

Мать ребёнка: - Офросинья Андреевна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Сын: Зубарев Лазарь Иванович

Мать ребёнка: - Офросинья Андреевна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1706 ст.

Жена: - Офросинья Андреевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Сын: Зубарев Прокофей Иванович

Мать ребёнка: - Офросинья Андреевна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close