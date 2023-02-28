Зубарев Иван Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1676 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1676 ст.
Отец: Зубарев Никита Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1706
Жена: - Офросинья Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Дочь: Зубарева Анна Ивановна
Мать ребёнка: - Офросинья Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Мать ребёнка: - Офросинья Андреевна
Бракосочетание
До 1706 ст.
Жена: - Офросинья Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Сын: Зубарев Прокофей Иванович
Мать ребёнка: - Офросинья Андреевна
Смерть
Неизвестно