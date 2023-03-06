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Букина Акилина (Егорова)

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Место рождения

деревня Борзино, Золотковская волость, Меленковский район, Владимирская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1901

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Борзино, Золотковская волость, Меленковский район, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1897

Сын: Букин Иван Семенович

Отец ребёнка: Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.07.1900

Сын: Букин Степан Семенович

Отец ребёнка: Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич

Рождение ребёнка
15.08.1901

Дочь: Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич

Смерть
После 1901
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