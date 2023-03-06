Букина Акилина (Егорова)
Место рождениядеревня Борзино, Золотковская волость, Меленковский район, Владимирская губерния
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Борзино, Золотковская волость, Меленковский район, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1897
Сын: Букин Иван Семенович
Отец ребёнка: Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.07.1900
Отец ребёнка: Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич
Рождение ребёнка
15.08.1901
Дочь: Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1901