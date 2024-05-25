Белобородов Андрей Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белобородов Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белобородов Павел Андреевич
Мать ребёнка: Белобородова Пелагея
Рождение ребёнка
1906
Сын: Белобородов Федор Андреевич
Мать ребёнка: Белобородова Пелагея
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Белобородова Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Белобородова Пелагея
Смерть
Неизвестно