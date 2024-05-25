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Белобородов Андрей Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белобородов Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белобородов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Белобородова Пелагея

Рождение ребёнка
1906

Сын: Белобородов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Белобородова Пелагея

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Белобородова Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Белобородова Пелагея

Смерть
Неизвестно

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