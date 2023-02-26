Харченко Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Евгений Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.63

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.63

Отец: Харченко Анатолий

Мать: Харченко Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Алексей Евгеневич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косова Анастасия

Мать ребёнка: Бугаёва Мария Николаевна

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