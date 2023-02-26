Харченко Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.63
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.63
Отец: Харченко Анатолий
Мать: Харченко Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченко Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченко Алексей Евгеневич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косова Анастасия
Мать ребёнка: Бугаёва Мария Николаевна