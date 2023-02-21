Матющенко Николай Владимирович
Место рожденияКазахстан, Кустанай
Дата рождения02.12.1972
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1972
Казахстан, Кустанай
Рождение ребёнка
27.12.1990
Дочь: Смирнова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Матющенко Марина Александровна
Казахстан, Кустанай
Рождение ребёнка
07.01.1993
Дочь: Лисконова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Матющенко Марина Александровна
Казахстан, г. Кустанай