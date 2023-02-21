Матющенко Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матющенко Николай Владимирович

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Место рождения

Казахстан, Кустанай

Дата рождения

02.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1972

Отец: Матющенко Владимир Николаевич

Мать: Матющенко Валентина Андреевна

Казахстан, Кустанай
Рождение ребёнка
27.12.1990

Дочь: Смирнова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Матющенко Марина Александровна

Казахстан, Кустанай
Рождение ребёнка
07.01.1993

Дочь: Лисконова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Матющенко Марина Александровна

Казахстан, г. Кустанай
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