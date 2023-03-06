Комельков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комельков Иван

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1917

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Фекла

СССР
Смерть
2016
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