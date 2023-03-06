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Комельков Иван
Комельков Иван
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Место рождения
Россия
Дата рождения
1917
Дата смерти
2016
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Комелькова) Любовь
1948 г.р.
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1948
Дочь:
Любовь
Мать ребёнка:
Фекла
СССР
Смерть
2016
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