Тенишева Урусова (Кутыева) Халида
Место рожденияЛенинград
Дата рождения05.08.1938
Дата смерти?.07.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1938
Отец: Кутыев(кутуев) Фетхудин
Мать: Кутыева Мяхузя
Ленинград
Рождение ребёнка
06.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тенишев
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тенишев
Смерть
?.07.2003
СанктПетербург
Ковалевское кладбище, Санкт Петербург