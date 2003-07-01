Тенишева Урусова (Кутыева) Халида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТенишева Урусова (Кутыева) Халида

Тенишева Урусова (Кутыева) Халида

avatar

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

05.08.1938

Дата смерти

?.07.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1938

Отец: Кутыев(кутуев) Фетхудин

Мать: Кутыева Мяхузя

Ленинград
Рождение ребёнка
06.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тенишев

Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенишев

Смерть
?.07.2003
СанктПетербург
Ковалевское кладбище, Санкт Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close