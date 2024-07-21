Сурина Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1883 ст.
Отец: Сурин Василий Андреевич
Мать: Сурина Мария Ильинична
Восприемники: Сумского Гусарского полка отставной ефрейтор Иван Григорьевич Иванов и Рязанской губернии, Зарайского уезда, села Любич крестьянина государственного Ивана Андреевича Сурина жена Мария А... Показать все
Восприемник
14.05.1900 ст.
Козмодемьянское, Всехсвятская волость, Московский уезд
Церковь св. Космы и Дамиана Коллежский асессор Николай Николаевич Дьяконов и Рязанской губернии, Зарайского уезда, села Любича крестьянская девица Вера Васильевна Сурина - восприемники младенца Зина... Показать все
Смерть
Неизвестно