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Сурина Вера Васильевна

Место рождения

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

05.02.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1883 ст.

Отец: Сурин Василий Андреевич

Мать: Сурина Мария Ильинична

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Восприемники: Сумского Гусарского полка отставной ефрейтор Иван Григорьевич Иванов и Рязанской губернии, Зарайского уезда, села Любич крестьянина государственного Ивана Андреевича Сурина жена Мария А... Показать все
Восприемник
14.05.1900 ст.
Козмодемьянское, Всехсвятская волость, Московский уезд
Церковь св. Космы и Дамиана Коллежский асессор Николай Николаевич Дьяконов и Рязанской губернии, Зарайского уезда, села Любича крестьянская девица Вера Васильевна Сурина - восприемники младенца Зина... Показать все
Смерть
Неизвестно

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