Екатерина Ивлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Павел Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Павел Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Павел Андреевич

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Павел Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Павел Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Михаил Павлович

Отец ребёнка: Павел Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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