Екатерина Ивлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Павел Андреевич
Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Михаил Павлович
Отец ребёнка: Павел Андреевич