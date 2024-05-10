Климовская Параскева Ионовна Около 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климовская Параскева Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1869 ст.

Сын: Климовский Николай Александрович

Отец ребёнка: Климовский Александр Васильевич

Восприемник
29.09.1896 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Борис (Бер) Федорович (Фишелевич) Флеер
Смерть
Неизвестно

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