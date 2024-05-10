Климовская Параскева Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1869 ст.
Сын: Климовский Николай Александрович
Отец ребёнка: Климовский Александр Васильевич
Восприемник
29.09.1896 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Борис (Бер) Федорович (Фишелевич) Флеер
Смерть
Неизвестно