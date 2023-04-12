Суханов Александр Евфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Александр Евфимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1842 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Евфимий Фролов

Мать: Марина Прокопьева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Суханов Александр Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Шивия, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Шивия, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Шивия, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
Шивия, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
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