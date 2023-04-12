Суханов Александр Евфимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суханов Евфимий Фролов
Мать: Марина Прокопьева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Суханов Александр Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Смерть
Неизвестно