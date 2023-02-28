Бузанова (Баранова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузанова (Баранова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Новые Воды, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

30.06.1912

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Баранов Сергей

Мать: не указана

Новые Воды, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
07.02.1907

Муж: Бузанов Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
17.10.1909

Дочь: Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Бузанов Федот Григорьевич

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Бузанов Александр Федотович

Отец ребёнка: Бузанов Федот Григорьевич

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
30.06.1912
Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: От чехотки
Похороны
Неизвестно
Ключ, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
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