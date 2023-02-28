Бузанова (Баранова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти30.06.1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Баранов Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1907
Рождение ребёнка
17.10.1909
Дочь: Параскева Федотовна
Отец ребёнка: Бузанов Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
20.11.1911
Сын: Бузанов Александр Федотович
Отец ребёнка: Бузанов Федот Григорьевич
Смерть
30.06.1912
Причина смерти: От чехотки
Похороны
Неизвестно
Ключ, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область