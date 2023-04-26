Смирнова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Смирнова) Руфина
Отец ребёнка: Смирнов (Smirnov) Афанасий
Рождение
Около 1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов (Smirnov) Афанасий
Смерть
Неизвестно