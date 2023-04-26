Смирнова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Вера

Смирнова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Смирнова) Руфина

Отец ребёнка: Смирнов (Smirnov) Афанасий

Рождение
Около 1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов (Smirnov) Афанасий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.