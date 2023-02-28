Семенов (Синодов) Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов (Синодов) Алексей Михайлович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: (семенов) Михайла Семенович

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Катерина Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1829

Дочь: Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1831

Сын: Семенов Фадей Алексеевич

Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1832

Дочь: Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1834

Сын: Семенов Кузьма Алексеевич

Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1837

Дочь: Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1840

Дочь: Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 28.09.1841

Дочь: Устинья Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Афросинья Никитична

Смерть
1856
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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