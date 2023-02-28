Семенов (Синодов) Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1793
Отец: (семенов) Михайла Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Катерина Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична
Рождение ребёнка
06.08.1829
Дочь: Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична
Рождение ребёнка
15.08.1831
Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична
Рождение ребёнка
13.12.1832
Дочь: Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична
Рождение ребёнка
26.06.1834
Сын: Семенов Кузьма Алексеевич
Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична
Рождение ребёнка
11.06.1837
Дочь: Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична
Рождение ребёнка
17.08.1840
Дочь: Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична
Рождение ребёнка
Вычислено 28.09.1841
Дочь: Устинья Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова Афросинья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856