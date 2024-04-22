Куликов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1890
Отец: Куликов Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1910 ст.
Мать ребёнка: Куликова Матрена Иванова
Ф.230.Оп.11-5.Д.1224.Стр.90. Крещен 02.02.1910. Воспреемники той же деревни Иван Матвеев Зернов и с.Смоленского Фекла Иванова (Фисанова?).
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Матрена Иванова
Смерть
Неизвестно