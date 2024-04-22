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Куликов Иван Иванович

Место рождения

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Куликов Иван Петрович

Мать: не указана

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1910 ст.

Сын: Куликов Семен Иванович

Мать ребёнка: Куликова Матрена Иванова

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Ф.230.Оп.11-5.Д.1224.Стр.90. Крещен 02.02.1910. Воспреемники той же деревни Иван Матвеев Зернов и с.Смоленского Фекла Иванова (Фисанова?).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Матрена Иванова

Смерть
Неизвестно
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