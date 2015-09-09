Лобачева Варвара Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева Варвара Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2015

Отец: Лобачев Виталий

Мать: не указана

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