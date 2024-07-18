Ефросиния Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сугуты, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно