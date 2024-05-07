Зыков Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков Тимофей Афанасьевич
Мать ребёнка: (Зыкова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: (Зыкова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Зыкова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Зыкова) Александра
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Черепанова (Зыкова) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: (Зыкова) Александра