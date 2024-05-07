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Зыков Афанасий Иванович

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1888

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Зыков Иван Агапович

Мать: Зыкова (Багрецова) Матрена Дорофеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Тимофей Афанасьевич

Мать ребёнка: (Зыкова) Александра

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: (Зыкова) Александра

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Нестор Афанасьевич

Мать ребёнка: (Зыкова) Александра

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: (Зыкова) Александра

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Черепанова (Зыкова) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: (Зыкова) Александра

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

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