Промзилева Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васяев Степан Петрович
Мать: Васяева Анна
Рождение ребёнка
28.08.1902
Дочь: Зайцева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Промзилев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Промзилев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Промзилев Александр Иванович
Отец ребёнка: Промзилев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Промзилева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Промзилев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Промзилева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Промзилев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Промзилев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно