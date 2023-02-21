Промзилева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПромзилева Елизавета

Промзилева Елизавета

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васяев Степан Петрович

Мать: Васяева Анна

Рождение ребёнка
28.08.1902

Дочь: Зайцева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Промзилев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Промзилев Иван Иванович

Отец ребёнка: Промзилев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Промзилев Александр Иванович

Отец ребёнка: Промзилев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Промзилева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Промзилев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Промзилева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Промзилев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Промзилев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Промзилев Петр Иванович

Отец ребёнка: Промзилев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close