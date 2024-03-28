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Французов Андрей

Место рождения

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Французов Нирон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Французов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Французов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Левашевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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