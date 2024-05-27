Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти1751
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Барышев Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барышева) Анастасия Евдлкимова
Мать ребёнка: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барышева) Акулина Евдокимова
Мать ребёнка: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Брод, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1726
Сын: Барышев Афонасей Евдокимов (Якимов)
Мать ребёнка: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Первушина (Барышева) Ульяна Евдокимова (Якимова)
Мать ребёнка: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Барышев Федор Евдокимов (Якимов)
Мать ребёнка: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова
Смерть
1751