Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Барышев Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барышева) Анастасия Евдлкимова

Мать ребёнка: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барышева) Акулина Евдокимова

Мать ребёнка: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Брод, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Барышев Афонасей Евдокимов (Якимов)

Мать ребёнка: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Первушина (Барышева) Ульяна Евдокимова (Якимова)

Мать ребёнка: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Барышев Федор Евдокимов (Якимов)

Мать ребёнка: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова

Смерть
1751

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