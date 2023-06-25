Мумрикова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мумрикова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1878 г.р.
1887 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1876 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1877

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1878

Сын: Мумриков Филимон Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Брод, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.11.1887

Сын: Мумриков Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Брод, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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