Мумрикова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1876 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1877
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мумриков Филимон Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1887
Сын: Мумриков Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно