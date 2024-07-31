Поздеева Марина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеева Марина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.10.1780 ст.

Сын: Поздеев Ефимий Зотов

Отец ребёнка: не указан

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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