Поздеева Марина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.10.1780 ст.
Сын: Поздеев Ефимий Зотов
Отец ребёнка: не указан
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно