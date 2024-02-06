Черепенькина Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1883
Дата смерти?.06.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1883
Рождение ребёнка
27.10.1906
Сын: Тревогин Павел Николаевич
Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тревогина Руфина Николаевна
Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тревогина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тревогина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тревогина Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тревогин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тревогина Марья Николаевна
Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тревогин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трвеогин Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович
Смерть
?.06.1961