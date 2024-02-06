Черепенькина Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепенькина Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1883

Дата смерти

?.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1883

Отец: Черепенькин Николай Хролович

Мать: Черепенькина Александра Акимовна

Рождение ребёнка
27.10.1906

Сын: Тревогин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тревогина Руфина Николаевна

Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тревогина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тревогина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тревогина Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тревогин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тревогина Марья Николаевна

Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тревогин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трвеогин Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Тревогин Николай Константинович

Смерть
?.06.1961
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